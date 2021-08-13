وزارة الكهرباء العراقية تعلن ’النفير’ إثر هجوم جديد على خطوط الطاقة في بغداد

2021/08/13 | 14:35 - المصدر: وكالة ناس

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وزارة الكهرباء : الارهاب يستهدف مجدداً خطوط الكهرباء المجهزة لمشروع ماء الكرخ ويتسبب في تضرر كبير لأبراج خطوط التغذية بالطاقة الكهربائية .

بغداد- إعلام وزارة الكهرباءالجمعة ١٣ اب ٢٠٢١

تعرض خطي نقل الطاقة الكهربائية (ماء الكرخ - نصر) و(ماء الكرخ - طارمية) جهد ١٣٢ ك.ف التابعين للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى فجر اليوم الجمعة ١٣ اب ٢٠٢١، الى عمل تخريبي ارهابي بتفجير بعبوات ناسفة ادت الى تضرر برج رقم (١٣) الحامل للخطين المذكورين قرب محطة ماء الكرخ .

وقد تم اتخاذ الاجراءات العاجلة من قبل ملاكات الشركة العامة الانفة الذكر رفقة القوات الامنية للكشف على الخطين المتضررين لغرض الاسراع بإتمام الصيانات المطلوبة واعادتهما الى الخدمة .

ان الاصرار على استهداف النقاط الحيوية في المنظومة الوطنية ، واعادة تدمير كل ما تعمره وزارة الكهرباء ويتفانى فيه الجهد الحكومي،ما هو الا دليل على محاولة قتل الحياة في هذا البلد الذي يوغل الارهاب والتخريب بأستهدافه من خلال ملف الخدمات وبأولها الكهرباء.

وزارة الكهرباء اعلنت نفيرها العام واستنهاض جميع امكانياتها لأعادة الاعمار وخدمة المواطنين، وتخاطب شعبنا العظيم وعشائرنا العريقة بمساندتنا والجهد العسكري والامني والاستخباري، ولتكون لهم وقفة انسانية بحماية ممتلكاتهم من المخربين وان يساندوا الجهد الحكومي كما ساندوه في كل مره فأنتم اهل لكل شدة .

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