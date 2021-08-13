3 مخاطر ستواجه العراق ما لم تجرى الانتخابات في موعدها!

2021/08/13 | 14:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب كاطع الركابي، الجمعة، ان القوى السياسية جميعها متفقة على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر، محذرة أن التاخير سيدخل البلاد في احراجات كثيرة.

وقال الركابي في تصريح لـ NRT عربية (13 اب 2021)، ان "هنالك اصرار من الحكومة ومفوضية الانتخابات وكل الاحزاب على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر"، مبينا ان "تاجيل الانتخابات سيربك الوضع الامني والسياسي والاقتصادي".

واضاف الركابي ان "البرلمان سيعاود انعقاد جلساته نهاية الشهر الجاري لاكمال القوانين التي نوقشت ولم يصادق عليها، بالاضافة لمناقشة القضايا التي تخص الانتخابات".

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