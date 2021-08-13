الامن النيابية تكشف لـNRT ثلاث جهات وراء استهداف خطوط الكهرباء

2021/08/13 | 15:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الجمعة، ثلاثة جهات "محتملة" وراء استهداف خطوط الطاقة الكهربائية، ما بين داعش وهدف سياسي لاثارة الشارع ضد الحكومة، واخر مالي يجنيه المقاولون من خلال الصيانة.

وقال عضو اللجنة عباس سروط، في تصريح لـNRT اليوم، (13 اب 2021)، انه "كثرت في الآونة الأخيرة حوادث استهداف الابراج الكهربائية خصوصا في المناطق الغربية المحصورة بين (صلاح الدين – ديالى) وامتدت إلى الموصل".

وأضاف سروط، ان "أغلب هذه الابراج تقع بعيدا عن تواجد داعش، فمن الممكن ان يكون استهدافها سياسي لاثارة غضب الشارع ضد الحكومة خصوصا انها تتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى 50 مئوية، ولانستبعد ان يكون داعش طرفا في هذه لعبة، ولكن بمناطق معينة فقط".

وتابع عضو لجنة الامن، "ومن الممكن ان يكون الاستهداف نتيجة خلاف بين المقاولين ووزارة الكهرباء، من خلال الاستفادة من صيانة هذه الأبراج عند تدميرها".

وأكد سروط، على "ضرورة توفير جهد أمني كبير لتنظيم جولات على الابراج المنتشرة في كل المناطق العراقية وخصوصا الصحراوية، حيث ان الابراج نادرا ما تكون داخل المدن، فضلا عن الاعتماد على تقنية حديثة والطائرات لمتابعة الوضع".

وفي أمس الخميس، كشفت وزارة الكهرباء، عن الصعوبات التي تواجهها في ظل تكرار استهداف موظفيها وابراج وخطوط الطاقة بالتزامن مع وضعها المالي "السيئ جدا"، منتقدة حديث نواب عن الاخفاق والفساد في ملف الكهرباء.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في لقاء متلفز: "وصلتنا اليوم حصيلة من القطعات العسكرية للعبوات اللاصقة التي استهدفت ابراج وخطوط الكهرباء، حيث ان الجهد العسكري قام بتفكيك بعض العبوات من تحت خطوط النار"، مبينا ان "العبوة التي تم تفكيكها اليوم هي من مجموع 385 عبوة، مما يعني ان هناك 384 عبوة استهدفت ابراج وخطوط الكهرباء".

وأضاف، ان هناك "معلومات استخبارية تشير إلى استهدافات اخرى ممكن ان تحصل خلال الاسبوعين القادمين".

وتابع، ان "الوضع المالي لوزارة الكهرباء أصبح سيئا جدا، وهناك استهداف لمواردنا البشرية، حيث يتعرض موظفونا للقنص، كما تتعرض اليات وعجلات تخصصية للحرق في كركوك وديالى".

وأضاف موسى، ان "محطاتنا التحويلية تتعرض أيضا للاستنزاف والحرق، وهناك هجمات نوعية وكسر لمبازل المياه واغراق للقنوات ومقطع العمل الذي تعمل به الصيانة مما يجعل العمل صعب جدا".

ولفت إلى "وجود نواب متمرسين ومن دورات سابقة، يتكلم الان على اخفاق وفساد في ملف الكهرباء"، رادا عليهم بالقول "ماذا تنتظر اذا كان الامر مثل ما تدعي فلديك وزيران سابقان في مجلس النواب، لماذا لا توجه السؤال اليهم وتقاضيهم اذا كان لديك شبهات، وان استهلاك الموضوع اعلاميا لا يجلب الكهرباء للناس"، مستدركا بالقول ان "هناك سوء ادارة وتقصير وفساد وشبهات في وزارة الكهرباء مما ادى إلى وصولنا إلى هذا الحد".

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