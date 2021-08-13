2021/08/13 | 15:15 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة الأنبار تجتمع بشيوخ عشائر ومثقفين وشباب: "نرفض قطعاً الدعوات لإقامة تظاهرات في المحافظة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/13 | 15:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة الأنبار تجتمع بشيوخ عشائر ومثقفين وشباب: "نرفض قطعاً الدعوات لإقامة تظاهرات في المحافظة") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدارة الأنبار تجتمع بشيوخ عشائر ومثقفين وشباب: "نرفض قطعاً الدعوات لإقامة تظاهرات في المحافظة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).