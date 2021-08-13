كيف وصل كوفيد إلى البشر؟ الصين ترد على طلب منظمة الصحة العالمية

2021/08/13 | 15:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبذل العلماء جهوداً حثيثة لتحديد منشأ الوباء.هل انتقل الفيروس من حيوان؟ هل تسرّب من مختبر صيني؟ تعترض بكين بشدة على الفرضية الأخيرة إذ إنها لا تريد أن تظهر بمثابة الجهة المسؤولة عن تفشي الوباء.

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