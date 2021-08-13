القبض على متهمين بالقتل في بغداد

2021/08/13 | 15:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / شرطة بغداد، اليوم الجمعة، القاء القبض على متهم اقدم على اطلاق النار على مواطن بسبب خلافات عشائرية، وآخر ارتكب جريمة قتل في العاصمة.وذكرت الوكالة في بيان ، انه "اثناء الممارسات الامنية التي تجريها مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد وتحديدا سيطرة شاطئ دجلة، القت مفارز السيطرة القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة ٤٠٦ قتل"، مشيرا الى ان "الاجراء جاء بعد ان تم تفعيل دور حاسبة المطلوبين".واضافت ان "مفارز مركز شرطة العدالة، القت القبض على متهم اقدم على اطلاق النار على مواطن ولاذ بالفرار واصاب المواطن بعدة اطلاقات نارية في منطقة البطن"، لافتة الى ان "المتهم اعترف صراحة بقيامه بالجريمة، بعد الاستخبار وتوجيه قائد شرطة بغداد بتشكيل فريق عمل ميداني".واوضحت أن "المتهم اعترف بأنه ارتكب الجريمة بدافع مشكلة عشائرية"، لافتة الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وفق القانون"./انتهى8

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