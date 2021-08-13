اجتماع طارئ بشأن الابراج.. الكاظمي للقيادات الأمنية: حماية الناس والبنى التحتية واجبكم وأي إخفاق سيتم التعامل معه بحزم

2021/08/13 | 15:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

القائد العام للقوات المسلحة السيد

مصطفى الكاظمي يترأس اجتماعاً أمنياً

طارئاً بشأن استهداف أبراج الطاقة

الكهربائية

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ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام

للقوات المسلحة، السيد مصطفى ال

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