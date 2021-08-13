مقتل وإصابة طفلين بنزاع مسلح في ميسان

2021/08/13 | 15:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر محلي في قضاء الميمونة

بمحافظة ميسان، اليوم الجمعة، بمقتل

واصابة طفلين بنزاع مسلح وسط القضاء.

وقال المصدر، بأن "مشاجرة بالأيدي بين

أبناء عم تحول لنزاع مسلح وقع بمركز

قضاء الميمونة، واستخدمت

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