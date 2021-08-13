2021/08/13 | 15:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي مغرداً: سنقطع يد من يستهدف مقدرات الشعب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي مغرداً: سنقطع يد من يستهدف مقدرات الشعب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي مغرداً: سنقطع يد من يستهدف مقدرات الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).