عاجل | الكاظمي يترأس اجتماعا أمنيا طارئا بشأن استهداف أبراج الطاقة

2021/08/13 | 15:43 - المصدر: قناة التغيير

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الكاظمي يترأس اجتماعا أمنيا طارئا بشأن استهداف أبراج الطاقة

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