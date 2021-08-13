2021/08/13 | 15:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي: العمل مستمر لرفع إنتاج الكهرباء وإصلاح الأضرار فوراً » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 15:41

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