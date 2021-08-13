السيد القبانجي يدين الاعتداء على رايات العزاء في اطراف بغداد

2021/08/13 | 15:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أدان امام جمعة النجف الاشرف، السيد صدر الدين القبانجي، الاعتداء على رايات عزاء الامام الحسن (ع) اطراف بغداد.وقال السيد القبانجي خلال خطبة الجمعة، حصلت “الايام نيوز” على نسخة منها، ان “اعلان رئيس المفوضية العليا للانتخابات عن جهوزية المفوضية لاجراء الانتخابات بموعدها المحدد بالخطوة الصحيحة”، مرحبا سماحته بـ”دعوة العراق لعقد مؤتمر في بغداد يضم […]

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