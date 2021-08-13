إيطاليا: اندلاع حريق في غابات شرقي روما وإجلاء السكان

2021/08/13 | 15:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أجلت السلطات اليوم الجمعة سكانا في تجمعات سكنية صغيرة على بعد حوالي 40 كيلومتراً شرقي روما بعدما نشب حريق في غابات، مع ارتفاع درجات الحرارة بالعاصمة الإيطالية لحوالي 37 درجة مئوية.

وواجهت قطاعات من جنوب إيطاليا حرائق غابات في الأسابيع الأخيرة واستعرت النيران في أحراش بمنطقة كالابريا في أقصى الجنوب وفي جزيرتي صقلية وسردينيا.

وارتفعت درجات الحرارة يوم الأربعاء لما يقرب من 49 درجة مئوية في جنوب شرق صقلية، وقيل إن هذه أعلى درجة حرارة تسجلها أوروبا على الإطلاق.

وتتجه الموجة الحارة الآن شمالاً وتم إجلاء 25 أسرة مع انتشار الحرائق في محمية مونت كاتيللو قرب ضاحية تيفولي على مشارف روما، حسبما قال رجال إطفاء في تغريدة على تويتر.

وتم أيضاً إجلاء نحو 30 من نزلاء دار للأطفال الفقراء واليتامى.

وذكر رجال إطفاء أن حرائق نشبت أيضا في غابات قرب بلدة أوترانتو بالجنوب.



وتم إجلاء منتجع بحري قريب بسبب الدخان الخانق وتم إغلاق الطريق الساحلي المتجه جنوبا من البلدة.

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