حوار لم يُنشر مع شيركو بيكه س - جورج منصور

2021/08/13 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جورج_منصور القصيدة ترفض العيش تحت خيمة المقاولات السياسيةولد (شيركو بيكه س) في بلدة حلبچة، بمحافظة السليمانية عام 1940.



والده فائق بيكه س، الشخصية الوطنية المعروفة، وأحد الشعراء الكرد البارزين.



حمل الشاعر اسم «شيركو» الذي يعني (فهد) بالعربية، و«بيكه س» تعني (وحيد أو لا أحد له)، وأظهر منذ نعومة أظفاره ميوله نحو الشعر.صدرت له أكثر من 45 مجموعة شعرية، منها: شعاع القصائد (1968)، هودج البكاء (1969)، ب ......





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