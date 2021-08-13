معيب ومشين أن يتمركز الاشراف على مواقع التواصل الاجتماعي في دولة عربية-ــ - فلورنس غزلان

2021/08/13 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلورنس_غزلان كيف يخطر ببال المشرفين على هذه المواقع أن يضعوا ثقتهم بدولة عربية؟ أتبيعون الموقف الحر والكلمة الحرة بالبترودولار؟ أهذا هو دوركم في التوعية وفتح المجال أمام مَن حُرِموا من حق التعبير والتنفس عقوداً طويلة ووجدوا ضالتهم في هذه الفسحة من الحرية التي يتعطشون إليها وحلموا بها كي يمارسوا حقهم الإنساني، فيعمل مقص الرقيب العربي بكتاباتهم قطعاً ومنعاً؟ ...لديكم الحق حين يتجاوز الكاتب أو الصحفي أو المواطن ح ......





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