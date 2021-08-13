البحث عن الرجولة المفقودة - حنان محمد السعيد

2021/08/13 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنان_محمد_السعيد هذا المجتمع غير طبيعي، وغير محايد، ويكيل بمكاييل عديدة، وأي إنسان طبيعي عليه أن لا يعول عليه، أو يخاف من أحكامه الغير طبيعية، والسطحية، والناجمة عن أمراض نفسية وعقد اجتماعية وخلل نفسي مستعصي وليس عن قناعة أو تدين أو قيم اخلاقية.



إن أكثر ما يهم هذا المجتمع هو المظهر، ولذلك يضع قطعة قماش مثل الحجاب أو النقاب في مرتبة تفوق ما للأخلاق والعلم والحلم والمؤهل والشخصية وغيرها من المميزات التي تتميز به ......





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