طالبان على بعد 50 كلم من كابل.. و

2021/08/13 | 15:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت حركة طالبان سيطرتها الجمعة على منطقة بولي علم في محافظة لوغار الواقعة على بعد 50 كلم جنوب كابل، وفق ما نقل مسؤول محلي.

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