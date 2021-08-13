بالصور..اليونان تعلن سيطرة فرق الإطفاء على الحرائق

2021/08/13 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

أعلنت فرق الإطفاء اليونانية، اليوم الجمعة، سيطرتها على الحرائق، التي دمرت منذ نهاية تموز أكثر من 100 ألف هكتار.

وقال المتحدث باسم فرق الاطفاء "منذ أمس الخميس، لم تعد هناك جبهة نشطة رئيسية بل جيوب متناثرة، بفضل هطول أمطار في مناطق عدة وانخفاض درجات الحرارة".

وما زالت فرق الإطفاء المنتشرة بالمئات، مع التعزيزات الأجنبية، في حالة تأهب لمواجهة مخاطر عودة النيران في جزيرة إيفيا الأشد تضرراً من الحرائق، وفي منطقة أركاديا في شبه جزيرة بيلوبونيز، وفق ماذكرته وكالة الانباء الفرنسية فرانس برس.

ومن المتوقع أن تهب رياح شديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، من شأنها أن تسرع انتشار حرائق محتملة.

ودمرت النيران منذ 27 تموز على مئات المنازل ومؤسسات صغيرة في جزيرة إيفيا، على بعد مئتي كيلومتر شمال شرقي أثينا، واجتاحت كذلك جزءاً من بيلوبونيز وضواحي أثينا الكبرى.

وخلفت الحرائق التي اندلعت منذ مطلع اب الجاري، جراء درجات حرارة مرتفعة أضراراً بيئية كبرى، فيما تحدث رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس عن كارثة بيئية غير مسبوقة ربطها بشكل مباشر بالتغير المناخي.

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