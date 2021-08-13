الكاظمي يغرد بعد استهداف أبراج الطاقة الكهربائية بالعراق

2021/08/13 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏بغداد اليوم - بغداداكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، ان يد الإرهاب والأطراف التي لا تريد للعراق الخير تحاول خلط الأوراق بضرب أبراج نقل الكهرباء.وقال الكاظمي في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" اطلعت عليها (بغداد اليوم) إن "يد الإرهاب والأطراف التي لا تريد للعراق الخير تحاول خلط الأوراق بضرب أبراج نقل الكهرباء بعد الزيادة غير المسبوقة بإنتاج الطاقة؛ وهذا دليل على يأس الإرهاب أمام إرادة شعبنا".

واضاف ان "العمل مستمر لرفع إنتاج الكهرباء وإصلاح الأضرار فوراً، وقواتنا البطلة ستقطع يد من يستهدف مقدرات الشعب".

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