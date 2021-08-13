الكاظمي يغرد: سنقطع يد من يستهدف مقدرات الشعب

2021/08/13 | 16:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أكد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أن القوات الأمنية ستقطع يد من يستهدف مقدرات الشعب.

وقال الكاظمي في تغريدة له، إن "يد الإرهاب والأطراف التي لا تريد للعراق الخير تحاول خلط الأوراق بضرب أبراج نقل الكهرباء بعد الزيادة غير المسبوقة بإنتاج الطاقة؛ وهذا دليل على يأس الإرهاب أمام إرادة شعبنا".

وأضاف، أن "العمل مستمر لرفع إنتاج الكهرباء وإصلاح الأضرار فوراً، وقواتنا البطلة ستقطع يد من يستهدف مقدرات الشعب".

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