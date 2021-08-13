في اجتماع طارئ.. الكاظمي يوجه باستنفار القطعات الأمنية والعسكرية والاستخبارية

2021/08/13 | 16:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، على ضرورة وضع خطط أمنية جديدة لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، فيما وجه باستنفار القطعات الأمنية، والعسكرية، والاستخبارية كافة.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "ترأس اليوم الجمعة، اجتماعاً أمنياً طارئاً، للقيادات الأمنية والاستخبارية، بشأن استهداف أبراج الطاقة الكهربائية، ناقش فيه استهداف الجماعات التخريبية والإرهابية لأبراج الطاقة، ومراجعة الخطط الأمنية الموضوعة لحمايتها".

وشدّد الكاظمي، على "ضرورة وضع القيادات الأمنية والاستخبارية خططاً جديدة لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، والحد من تكرار استهدافها؛ لما يشكله ذلك من تأثير كبير في تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي".ووجّه القائد العام للقوات المسلحة، "باستنفار القطعات الأمنية، والعسكرية، والاستخبارية كافة؛ لتأمين حماية الأبراج، وتعزيز أعداد القوات المكلفة بحماية أبراج الطاقة، وإعادة انتشارها تزامنا مع خطط حماية الزائرين في شهر محرم الحرام وتامين الانتخابات المبكرة".

ووجّه الكاظمي أيضاً "بتشكيل خلية أزمة لمراقبة حماية الأبراج، مشدداً على أنه ستكون هناك مراجعة لوضع القيادات الأمنية التي ستخفق في أداء مهامها".وأكد مخاطباً القيادات الأمنية، أن "حماية الناس وكرامتهم والبنى التحتية واجبكم، وإن أي إخفاقات غير مقبولة وسيتم التعامل معها بحزم".وفيما بين الكاظمي، أن "هناك استنفاراً كاملاً في وزارة الكهرباء؛ لتزويد المواطنين بأفضل ساعات التجهيز"، أشار إلى أن إنتاج الكهرباء ارتفع إلى أعلى مستوى له، لكن هناك أيادي تخريبية وإرهابية، لا تريد للبلد الاستقرار وستتم ملاحقتهم والقصاص منهم.

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