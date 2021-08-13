بينهم أمرأة.. القبض على عصابة لبيع العملة المزيفة

2021/08/13 | 16:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الجمعة، القاء القبض على عصابة تقوم ببيع العملة المزيفة في بغداد والنجف، بينهم أمرأة.

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وكالة الاستخبارات تمكنت وخلال عمليتين منفصلين في محافظتي بغداد والنجف من القاء القبض على عدد من المتهمين بينهم امرأة يقومون ببيع العملة المزيفة".واضافت انه "ضبط بحوزة العصابة مبالغ مالية مزورة، تقدر بالاف الدولارات".

واشارت الوكالة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين اصوليا وتوقيفهم وفق المادة (281 - 52) من قانون العقوبات".

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