الدكتور محمد عزيز الحبابي والمفاهيم المبهمة - محمد علي سليمان

2021/08/13 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_سليمان كتاب الدكتور _ الفيلسوف محمد عزيز الحبابي " مفاهيم مبهمة في الفكر العربي المعاصر " يأتي كمحاولة منه لبلورة مفاهيم الفكر العربي المبهمة، وجعل هذا الفكر يمتلك منهجاً متبلوراً، يرتبط بالواقع، وواضحاً بحيث يمكن العرب من فهم مصيرهم وجعلهم قادرين على مواجهته.



وبما أن أهم تأسيس يقوم عليه المنهج هو خلق مفاهيم دقيقة وواضحة، فإن الدكتور الحبابي في كتابه، كمرحلة أولى، يحاول أن يمسك بتلك المفاهيم التي " تسبح ......





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