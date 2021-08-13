لم الإسلام سيظل مقاوماً للعلمانية - مقال مترجم - محمد عبدالفتاح زايد

2021/08/13 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عبدالفتاح_زايد – هل الإسلام استثنائي؟– شادي حميد باحث في معهد بروكنجز الأمريكي ومؤلف كتاب (الاستثنائية الإسلامية: كيف يعيد الصراع على الإسلام تشكيل العالم) فكرة الكتاب الرئيسية أن الإسلام كدين بطبيعته كان وسيظل مقاوماً للعلمانية والتنوير عكس أديان أخري كالمسيحية.

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