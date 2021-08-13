2021/08/13 | 16:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

فرضت حركة طالبان سيطرتها، الجمعة، على مدينة "بولي علم" الرئيسية في محافظة لوغار والواقعة على مسافة 50 كلم فحسب عن جنوبي كابول، وفق ما نقل مسؤول محلي.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال سعيد قريب الله سادات لفرانس برس (13 آب 2021) إن "طالبان تسيطر على كافة المنشآت الحكومية في بولي علم..



وفرضوا سيطرة تامة والمعارك متوقفة حاليا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالبان تسيطر على بلدة ’بولي علم’ التي تبعد 50 كلم جنوب العاصمة الأفغانية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالبان تسيطر على بلدة ’بولي علم’ التي تبعد 50 كلم جنوب العاصمة الأفغانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).