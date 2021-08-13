قفزة بوفيات كورونا في العراق

2021/08/13 | 16:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل العراق، اليوم الجمعة، قفزة بوفيات

المرضى المصابين بفيروس كورونا خلال 24

ساعة، في الوقت الذي خفضت وزارة الصحة

من عدد الفحوصات المختبرية المشخصة

للاصابة بالفيروس التاجي.

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