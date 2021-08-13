توجيهات جديدة من الكاظمي بشأن استهداف أبراج الكهرباء

2021/08/13 | 16:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدر القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، توجيهات جديدة لحماية أبراج الكهرباء.

قال الكاظمي إن ‏العمل مستمر لرفع إنتاج الكهرباء وإصلاح الأضرار فورًا، وقواتنا البطلة ستقطع يد من يستهدف مقدرات الشعب

وقال بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعاً أمنيًا طارئًا، للقيادات الأمنية والاستخبارية، بشأن استهداف أبراج الطاقة الكهربائية، ناقش فيه استهداف الجماعات التخريبية والإرهابية لأبراج الطاقة، ومراجعة الخطط الأمنية الموضوعة لحمايتها".

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وشدّد الكاظمي على "ضرورة أن تضع القيادات الأمنية والاستخبارية خططًا جديدة لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، والحد من تكرار استهدافها؛ لما يشكله ذلك من تأثير كبير في تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي".

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة، بـ"استنفار القطعات الأمنية، والعسكرية، والاستخبارية كافة؛ لتأمين حماية الأبراج، وتعزيز أعداد القوات المكلفة بحماية أبراج الطاقة، وإعادة انتشارها تزامنًا مع خطط حماية الزائرين في شهر محرم الحرام وتأمين الانتخابات المبكرة".

ووجّه أيضًا بـ "تشكيل خلية أزمة لمراقبة حماية الأبراج"، مشددًا على أنه "ستكون هناك مراجعة لوضع القيادات الأمنية التي ستخفق في أداء مهامها".

وقال الكاظمي مخاطبًا القيادات الأمنية، إن "حماية الناس وكرامتهم والبنى التحتية واجبكم، وإن أي إخفاقات غير مقبولة وسيتم التعامل معها بحزم".

وأكد أن "هناك استنفارًا كاملًا في وزارة الكهرباء؛ لتزويد المواطنين بأفضل ساعات التجهيز"، مضيفًا أن "إنتاج الكهرباء ارتفع إلى أعلى مستوى له، لكن هناك أيادي تخريبية وإرهابية، لا تريد للبلد الاستقرار وستتم ملاحقتهم والقصاص منهم".

وفي نفس الوقت، أكد الكاظمي، أن ‏العمل مستمر لإصلاح الأضرار التي تعرضت لها أبراج الطاقة.

وقال الكاظمي في تغريدة، إن "يد الإرهاب والأطراف التي لا تريد للعراق الخير تحاول خلط الأوراق بضرب أبراج نقل الكهرباء بعد الزيادة غير المسبوقة بإنتاج الطاقة؛ وهذا دليل على يأس الإرهاب أمام إرادة شعبنا".

وأكد أن "‏العمل مستمر لرفع إنتاج الكهرباء وإصلاح الأضرار فورًا، وقواتنا البطلة ستقطع يد من يستهدف مقدرات الشعب".

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