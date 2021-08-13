2021/08/13 | 16:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت أمانة بغداد، الجمعة، باستنفار الجهد البلدي في عموم العاصمة لمتابعة ودعم المناطق السكنية بجانب الكرخ، وذلك بعد استهداف خطوط نقل تجهز مشروع ماء الكرخ بالطاقة.

وقالت الأمانة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (13 آب 2021): "نستنكر العمل الارهابي الجبان الذي استهدف البرج المغذي لخطوط الطاقة الكهربائية المغذية لمشروع ماء الكرخ ما أدى الى توقف المشروع عن العمل".

وأضاف البيان، أن "الجماعات الارهابية الجبانة تستهدف بشكل متكرر تعطيل الخدمات وحرمان المواطنين من الماء المنتج الامر الذي يستدعي تكاتف الجميع للعمل بصف واحد بوجه قوى الظلام التي ستصطدم بحائط صد وطني يفشل محاولاتهم ومخططاتهم الشيطانية اليائسة".

وبحسب البيان، فقد وجه أمين بغداد، علاء معن، "باستنفار الجهد البلدي في عموم بغداد لمتابعة ودعم المحلات السكنية بجانب الكرخ التي تشهد شحة في الماء".

وأشار البيان إلى أن "المهندسين في مشروع ماء الكرخ ووزارة الكهرباء اعادوا الطاقة الكهربائية وبشكل استثنائي الى المشروع خلال ٣ ساعات لتقوم وزارة الكهرباء بعملها من اجل اعادة بناء الابراج وربط المغذيات بشكل طبيعي للمشروع باقصى سرعة ممكنة".

فيما دعت امانة بغداد، المواطنين إلى "التعاون مع ملاكاتها التي تقوم بنقل الماء وترشيد استهلاك الماء الصافي لحين عودة العمل بالمشروع بشكله المعتاد".

وكانت وزارة الكهرباء، أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، تعرض خطين لنقل الطاقة الى استهداف بعبوات ناسفة، موضحة أن الخطين يغذيان مشروع ماء الكرخ بالطاقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة بغداد تصدر توجيها فوريا عقب استهداف خطوط ماء الكرخ) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة بغداد تصدر توجيها فوريا عقب استهداف خطوط ماء الكرخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).