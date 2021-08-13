احباط محاولة تهريب حاويات تحتوي مواد ممنوعة من الاستيراد في ميناء أم قصر

2021/08/13 | 16:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط محاولة تهريب ٣ حاويات تحتوي مواد ممنوعة من الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

وقالت الهيأة في بيان صحفي، انها “تمكنت من خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات الأمنية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط ثلاثة حاويات معدة للتهريب”.

واضافت الهياة انه “بعد التدقيق على الحاويات المذكورة تبين انها تحتوي على شواصي دراجات لم يتم التصريح بها و مخبأة خلف المواد المصرح بها”.

واكدت انه “تم تشكيل لجنة من الدوائر ذات العلاقة وتنظيم محضر ضبط أصولي بذلك واحالتها الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

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