2021/08/13 | 16:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تخوض الأطر التمريضية والصحية في المغرب إضرابا وطنيا عن العمل، اليوم الجمعة، للتنديد بـ”حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع” تزامنا مع وفاة ممرضة جراء الإصابة بعدوى كوفيد-19.وأفادت مصادر نقابية بأن “الإضراب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المغرب: إضراب وطني للممرضين تزامنا مع وفاة ممرضة بعدوى كورونا المركز الخبري الوطني.

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