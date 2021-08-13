مذيع يخاطر بحياته ويتعلق بمقدمة طائرة تحلق بسرعة 237 كيلومترًا في الساعة.. لن تصدق السبب

2021/08/13 | 16:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر المضيف السابق لبرنامج "The Tonight Show"، جاي لينو، مقطع فيديو بدا فيه وهو يتسكع في الهواء، حيث كان متعلقًا بمقدمة طائرة تحلق بسرعة 237 كيلومترًا في الساعة، وتظاهر بالتسلق نحو قمرة القيادة.

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