2021/08/13 | 16:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قررت حكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة، أنها ستصرف 4 مليارات دينار لمعالجة الجفاف وشح المياه الصالحة للشرب في محافظات الإقليم.وأكدت حكومة إقليم كردستان في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اجراءات عاجلة من الاقليم لمعالجة شح المياه المركز الخبري الوطني.

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