2021/08/13 | 17:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

كشف مصدر في وزارة التربية، اليوم الجمعة، موعد صرف رواتب المحاضرين والاداريين في محافظة الديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "سيتم تسليم رواتب المحاضرين والأداريين في تربية الديوانية عبر بطاقات الماستر كارد يوم الاربعاء المقبل وباثر رجعي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موعد صرف رواتب المحاضرين والاداريين في الديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موعد صرف رواتب المحاضرين والاداريين في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).