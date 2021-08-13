أبرز 10 تطبيقات سوشيال ميديا خلال 2021 وحتى الآن

2021/08/13 | 17:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

يتغير عالم السوشيال ميديا باستمرار ولمواكبة هذا التغيير يجب التعرف على المنصات الأكبر والأكثر استخداما والأسرع نمواً أيضاً خلال النصف الأول من عام 2021 لتكون جزءاً من الخطط التسويقية الجديدة والوصول إلى فئات متنوعة من الجمهور خصوصاً الشباب والمراهقين.

أبرز 10 تطبيقات خلال 20211- Facebookحافظ موقع فيسبوك على صدراته كأكثر المواقع استخدماً حول العالم بعدد وصل إلى 2.7 مليار شخص شهرياً وأرباح 86 مليار دولار، إلا أنه لم يكن الأسرع نمواً في ظل منافسة قوية يشهدها من تطبيقات أخرى مثل Snapchat و TikTok كما أنه خسر الكثير من الشباب والمراهقين لصالح هذه المنصات لكنه حافظ على الفئة الأكبر عمراً.

2- YouTubeيصل عدد مستخدمي تطبيق الفيديوهات الأشهر إلى 2 مليار شخص شهرياً، وأرباح وصلت إلى 19.8 مليار دولار إلا أنه محرك بحث خاص بالفيديوهات أكثر منه منصة للتواصل الاجتماعي ويناسب أكثر العلامات التجارية ذات الاستراتيجية الممتازة.

3- Whatsapp2 مليار شخص شهرياً يستخدمون تطبيق Whatsapp وأرباح وصلت إلى 5 مليار دولار، ويمكن الاستفادة به في عملية التسويق من خلال مجموعات Whatsapp إلا أن فكرة الأمان والحفاظ على الخصوصية تركت أثر قوي على استخدامات التطبيق لصالح منافسين آخرين

4- Instagramمن أهم المنصات للتسويق خلال 2021، يصل عدد مستخدميه شهرياً إلى 1.6 مليار شخص، بخاصة وأنه يُقدم ميزات جديدة مثل Instagram Reels وهو ما فرصة للنمو خلال العام الجاري ولا يزال يجذب فئات عمرية متوسطة ويسهل الوصول إليها.

5- TikTokالمنصة الأسرع نمواً خلال 2021 بما يقارب الـ700 مليون مستخدم شهرياً وأرباح وصلت إلى 35 مليار دولار، لذلك يعتبر تيك توك المنصة الأفضل لتسويق المنتجات الاستهلاكية التي تستهدف المراهقين والشباب الصغار، ويتوقع الخبراء فرص أكبر أمام المنصة للنمو خلال العام القادم.

6- Snapchatيصل عدد مستخدمي التطبيق 433 مليون شخص شهرياً، فهو لا يزال لاعباً قوياً مع نسبة نمو وصلت إلى 18% هذا العام، وهي نسبة كبيرة بخاصة بسبب المنافسة القوية من TikTok والتي اقتطعت جزء من جمهور سناب شات.

7- Redditيصل عدد متابعي التطبيق 430 مليون شخص شهرياً، ويعتبر أداة فعالة جداً وذلك لأنه يضم مجموعات شديدة التحديد تجمعهم ذات الاهتمامات، لذلك بإمكانك أن تُطلق مجموعة خاصة بعلامتك التجارية عليه لكي لا يتم منعك من التعليق في حال استخدام مجموعات أخرى.

8- Pinterestمع مستخدمين يصل عددهم إلى 416 مليون شخص شهرياً، يمكن الاستعانة بهذا التطبيق للترويج لبعض العلامات التجارية بخاصة وأنه يقدم نظام إعلانات سهل ويقدم العديد من المزايا عند إنشاء محتوى جذاب.

9- Twitterليس المنصة الأساسية الأكثر ربحية ويصل عدد مستخدميه شهرياً إلى 353 مليون شخص، لكن هناك نقطة قوة يتمتع بها رغم المنافسة الشرسة وهي خدمة العملاء، حيث يتعامل معه الجمهور بسلاسة لطرح الأسئلة والشكاوى والحصول على ردود أفعال سريعة من العلامات التجارية.

10- LinkedInلم يعد لينكد إن مجرد تطبيق يساعد على إيجاد فرصة عمل مناسبة، فبفضل المجموعات أصبحت وسيلة للتواصل مع الرواد في مختلف المجالات والتعلم منهم، لذلك بصل عدد مستخدميه 310 مليون شخص حول العالم شهرياً، وخلال فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا زاد الإقبال عليه وحقق زيادة في الأرباح وصلت إلى 21%.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبرز 10 تطبيقات سوشيال ميديا خلال 2021 وحتى الآن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبرز 10 تطبيقات سوشيال ميديا خلال 2021 وحتى الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).