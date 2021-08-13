أمانة بغداد تستنفر جهدها البلدي لمتابعة ودعم المناطق السكنية بجانب الكرخ التي تشهد شحة في الماء

2021/08/13 | 17:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ علنت أمانة بغداد عن استنفار الجهد البلدي في عموم العاصمة لمتابعة ودعم المناطق السكنية بجانب الكرخ التي تشهد شحة في الماء.وقالت الأمانة في بيان،لها اليوم إنها "تستنكر العمل الارهابي الجبان الذي استهدف البرج المغذي لخطوط الطاقة الكهربائية المغذية لمشروع ماء الكرخ ما أدى الى توقف المشروع عن العمل".واشار البيان إلى أن "الجماعات الارهابية تستهدف بشكل متكرر تعطيل الخدمات وحرمان المواطنين من الماء المنتج الامر الذي يستدعي تكاتف الجميع للعمل بصف واحد بوجه قوى الظلام التي ستصطدم بحائط صد وطني يفشل محاولاتهم ومخططاتهم الشيطانية اليائسة".ووجه أمين بغداد، علاء معن، بحسب البيان، "باستنفار الجهد البلدي في عموم بغداد لمتابعة ودعم المحلات السكنية بجانب الكرخ التي تشهد شحة في الماء".ولفت البيان إلى أن "المهندسين في مشروع ماء الكرخ ووزارة الكهرباء اعادوا الطاقة الكهربائية وبشكل استثنائي الى المشروع خلال ٣ ساعات لتقوم وزارة الكهرباء بعملها من اجل اعادة بناء الابراج وربط المغذيات بشكل طبيعي للمشروع باقصى سرعة ممكنة".ودعت امانة بغداد، المواطنين إلى "التعاون مع ملاكاتها التي تقوم بنقل الماء وترشيد استهلاك الماء الصافي لحين عودة العمل بالمشروع بشكله المعتاد./انتهى2

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