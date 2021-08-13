لاعب من المنتخب الغيني يوقع للديوانية

2021/08/13 | 17:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية/ نينا/ وقع لاعب وسط المنتخب الغيني جين موستيه على كشوفات نادي الديوانية لتمثيله خلال الموسم الكروي القادم .وقال مصدر في الهيئة الادارية للنادي " ان اللاعب سيصل نهاية الاسبوع القادم للالتحاق بالنادي .وسبق للنادي التعاقد مع اللاعب احمد حسن (اوميكا) قادما من النفط / انتهى

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