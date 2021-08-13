الديوانية يضم لاعبا افريقيا لتمثيله في الموسم المقبل

2021/08/13 | 17:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن نادي الديوانية العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن ضم لاعب وسط منتخب غينيا جين موستيه الى صفوفه لتمثيله في الموسم المقبل.وقالت ادارة النادي في بيان مقتضب تلقاه “المركز […]

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