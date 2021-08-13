برحيل ترومكا: الحركة النقابية تخسر مناضلًا عنيدًا كافح الرأسمالية في معقلها - جهاد عقل

2021/08/13 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جهاد_عقل برحيل القائد والمناضل النقابي الأمريكي ريتشارد ترومكا إثر إصابته بنوبة قلبية في جيل 72 عامًا، يوم الخميس 5/8/2021، خسرت الحركة النقابية الأمريكية خاصة والعالمية عامة مناضلاً نقابيًا عرف عنه انحيازه غير المحدود وعناده لمصالح الطبقة العاملة والعمال في أمريكا خاصة، وفي العالم عامة كقائد نقابي للاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر النقابات الصناعية وهو أكبر اتحاد نقابي أمريكي.



هذا ما يؤكده خصومه أولاً في ......





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