دور الطبقات في صنع التاريخ من وجهة نظر ماركسية - خليل اندراوس

2021/08/13 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس علينا أن نعمّق معرفتنا وقراءتنا وممارستنا للفكر الماركسي لمكافحة ما تحاول طبقة رأس المال تلقيننا بأننا تروس عاجزة داخل المجتمع وبأن كل شيء "خارج عن سيطرتنا"، لأنّ الحال والوضع الموضوعي يختلف عن ذلك في هذه الحقبة من المرحلة الآنية التي تعيشها الشعوب في كل أنحاء المعمورة.فالمادية الجدلية (الفلسفية التي تتبنّاها الأحزاب الماركسية) هي نظرة علمية لأنها تقوم على أساس دراسة الأشياء كما هي علي ......





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