الموقف الوبائي: نحو 10 آلاف إصابة جديدة و75 حالة وفاة

2021/08/13 | 17:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، إلى أكثر 1.76 مليون إصابة

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 13 آب/أغسطس، وتضمن تسجيل 9967 إصابة، و75 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تماثل 9890 حالة إلى الشفاء بمعدل 89.5%.

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