طهران تعلق بعد سيطرة مسلحي طالبان على بلدة تضم مقراً دبلوماسياً إيرانياً

2021/08/13 | 17:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، الى ضمان سلامة بعثتها الدبلوماسية في مدينة هرات الأفغانية التي سيطرت عليها حركة طالبان، مؤكدة أنها على تواصل مع الدبلوماسيين والموظفين الذين لا يزالون في القنصلية.

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وكتب المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده عبر تويتر (13 اب 2021)، إن "الجمهورية الإسلامية ومع إبداء قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف في أفغانستان ونظرا لسيطرة طالبان على مدينة هرات، تدعو لضمان السلامة الكاملة للمقرات الدبلوماسية وحياة الدبلوماسيين".

وأكد أن الوزارة "على تواصل" مع أفراد بعثتها في المدينة التي سيطرت عليها حركة طالبان أمس ضمن الهجوم الواسع الذي تشنه مع قرب انجاز انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان بعد تواجد امتد 20 عاما.

وأكد مدير شؤون غرب آسيا في الخارجية الإيرانية رسول موسوي أن أفراد البعثة "بخير"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" صباح الجمعة.

وأضاف أن الأفراد الذين لم يحدد عددهم، ما زالوا في المبنى، وأن "القوى التي تسيطر على المدينة أعطت التزامها بضمان السلامة الكاملة للقنصلية والدبلوماسيين وموظفي القنصلية".

وكانت "إرنا" أفادت الخميس أن قنصلية هرات تم إغلاقها بسبب الأوضاع الأمنية.

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