كردستان تتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة شح المياه بالإقليم

2021/08/13 | 17:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع- ايفان ناصرقررت حكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة، أنها ستصرف 4 مليارات دينار لمعالجة الجفاف وشح المياه الصالحة للشرب في محافظات الإقليم.وأكدت حكومة إقليم كردستان في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "ستصرف مبلغ 4 مليارات دينار لمعالجة موضوع الجفاف وشح المياه الصالحة للشرب في المحافظات".

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