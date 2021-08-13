الزوراء يشكو للكاظمي وضعه “الحرج” والأخير يوعد بتذليل الصعوبات

2021/08/13 | 17:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، العمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه نادي الزوراء الرياضي.

وقال نادي الزوراء في بيان صحفي، إن “رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، التقى برئيس الهيئة الإدارية للنادي، فلاح حسن، لبحث معه كافة المعوقات التي تواجه النادي”.

ووعد الكاظمي، وفق البيان، “بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه اسم الزوراء ومكانته الكبيرة على مستوى المشاركات المحلية والقارية، مشيداً بجماهير الفريق الكبيرة، وضرورة عودة البسمة الى جمهور النوارس”.

وأشار البيان إلى، أن “رئيس الوزراء وجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بإيجاد الحلول البديلة لدعم الأبيض في مسيرته الرياضية”.

وفي ختام اللقاء، قدم رئيس نادي الزوراء، فلاح حسن “تقريراً مفصلاً للوضع الحرج الذي يمر به النادي والأزمة المالية التي يواجهها”.

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