العمل تتحدث حول الضمان الاجتماعي والعمالة الأجنبية

2021/08/13 | 17:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرورة تعاون دائرة الإقامة ووزارة الداخلية للحد من تدفق العمالة الأجنبية غير الشرعية .

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