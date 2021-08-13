فيديو نشرته حركة طالبان لاحتفالات النصر والسيطرة على مبنى الحاكم في قندهار

2021/08/13 | 17:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو تداولته حركة طالبان يزعم أنه يظهر احتفالات النصر في قندهار بأفغانستان، بعد سيطرة الجماعة المتشددة على ثاني أكبر مدينة في البلاد.لا يمكن لـ CNN التحقق بشكل مستقل من مزاعم طالبان أو صحة مقاطع الفيديو هذه.

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