2021/08/13 | 17:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ عدة أسابيع تواجه دول مختلفة حول العالم حرائق الغابات، لكن الأزمة التي حلت بالجزائر مؤخرا اتخذت منحنا مختلفا مثيرا للقلق حينما قالت الحكومة إن الحرائق "مفتعلة" ووصفها الرئيس عبد المجيد تبون بـ"الكارثية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الجزائر تحترق".. نيران الغابات تثير تساؤلات عن "الأيادي المجرمة") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الجزائر تحترق".. نيران الغابات تثير تساؤلات عن "الأيادي المجرمة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).