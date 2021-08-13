الجيش الباكستاني يختبر صاروخا باليستيا من طراز

2021/08/13 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن الجيش الباكستاني هذا الخميس عن تنفيذ تجارب ناجحة على إطلاق صاروخ من طراز "غزنوي" الباليستي أرض-أرض ذي القدرة النووية.



وصاروخ "غزنوي" تابع لمنظومة صواريخ "حتف" المحلية الصنع، ويمكنه حمل شحنات تقليدية ونووية.

ووفقا لبيان صادر عن العلاقات العامة لخدمات الجيش، هنأ الرئيس الباكستاني عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان والقيادة العسكرية في البلاد العلماء والمهندسين على عملية الإطلاق الناجحة.

وحسب المعلومات الصادرة عن بيانات الجيش الباكستاني فإن صاروخ "الغزنوي"، الذي دخل الخدمة في الجيش عام 2012، قادر على إيصال أنواع متعددة من الرؤوس الحربية حتى مدى 290 كيلومترا.

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