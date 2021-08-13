عمار الحكيم يحذر من إنهيار النظام السياسي ويشدد على وجود تيارين موالٍ ومعارض للحكومة المقبلة

2021/08/13 | 17:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ حذر رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، من انهيار النظام السياسي مع استمرار التوافقية والتنصل عن المسؤولية في الفشل" مشدداً على "ان يكون هناك تياران في دعم الدولة أحدهما تيار الحكومة المقبلة والآخر المعارضة".وقال الحكيم خلال كلمته في تجمع جماهيري بمناسبة شهر محرم الحرام وسط العاصمة بغداد :"ما أحوجنا و أحوج العالم أجمع وسط هذه الظُلامات والظُلمات التي نمر بها بفعل الأفكار المنحرفة والأيادي الآثمة والنوايا الشريرة التي تريد بالبشرية السوء والخراب والإنحراف، ما أحوجنا الى مصابيح هاديةٍ كمصباح سيدنا ومولانا أبي عبدالله الحسين عليه السلام، لهداية الإنسان الى فطرته النقية ومقامه الرفيع الذي يراد التنكُّرُ له والأبتعاد عنه"./انتهى2

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