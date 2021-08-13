الصحة تسجل /9967 / اصابة جديدة بكورونا و/ 75 / حالة وفاة في العراق اليوم

2021/08/13 | 17:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ سجلت وزارة الصحة( 9967) اصابة جديدة بفيروس كورونا و (0 989) حالة شفاء و (75)حالة وفاة ، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في عموم مناطق العراق ./انتهى2

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