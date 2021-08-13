الكاظمي يوعز بتشكيل خلية أزمة لمراقبة حماية أبراج الطاقة

2021/08/13 | 17:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل خلية أزمة لمراقبة حماية أبراج الطاقة الكهربائية.

وأوعز الكاظمي خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً طارئاً تم خلاله مناقشة استهداف أبراج الطاقة الكهربائية، أوعز باستنفار جميع القطعات الأمنية والعسكرية والاستخبارية لتأمين حماية الأبراج، وإعادة انتشارها تزامنا مع خطط حماية الزائرين في شهر محرم الحرام وتأمين الانتخابات المبكرة، مشددا على ضرورة تعزيز أعداد القوات المكلفة بحماية أبراج الطاقة، وأن تضع القيادات الأمنية والاستخبارية خططاً جديدة لحماية تلك الأبراج.

واكد الكاظمي ان هنالك استنفارا كاملا في وزارة الكهرباء لتزويد المواطنين بأفضل ساعات تجهيز للكهرباء حيث ارتفع الإنتاج ارتفع إلى أعلى مستوى له، لافتا الى ان أيادي تخريبية وإرهابية لا تريد للبلد الاستقرار وستتم ملاحقتهم والقصاص منهم، فضلا عن اجراء مراجعة لوضع القيادات الأمنية التي ستخفق في أداء مهامها.

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